Источник материала: БелТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: у нас есть все для того, чтобы нормально жить, а чего нет - купим "У нас есть все для того, чтобы нормально жить, - сказал Александр Лукашенко. - А то, чего у нас сегодня нет, мы купим, и не за большие деньги".

13 августа, Рогачевский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси есть все для достойной жизни в стране. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с жителями агрогородка Тихиничи Рогачевского района, передает корреспондент БЕЛТА."У нас есть все для того, чтобы нормально жить, - сказал Александр Лукашенко. - А то, чего у нас сегодня нет, мы купим, и не за большие деньги".Говоря о своем визите в Рогачевский район, Президент заявил, что отдохнул здесь душой. "Вижу, что у нас еще порох в пороховницах есть. Люди у нас крепкие, надежные, и их немало. Нас - большинство, - подчеркнул глава государства. - Да, здесь есть люди со своим мнением, которые со мной не согласны. Но это люди, которые придерживаются закона и понимают: какой бы ни был Президент, все равно надо будет работать".-0-