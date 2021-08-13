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Лукашенко: у нас есть все для того, чтобы нормально жить, а чего нет - купим

13.08.2021 13:53 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Рогачевский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси есть все для достойной жизни в стране. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с жителями агрогородка Тихиничи Рогачевского района, передает корреспондент БЕЛТА.
 
"У нас есть все для того, чтобы нормально жить, - сказал Александр Лукашенко. - А то, чего у нас сегодня нет, мы купим, и не за большие деньги".
 
Говоря о своем визите в Рогачевский район, Президент заявил, что отдохнул здесь душой. "Вижу, что у нас еще порох в пороховницах есть. Люди у нас крепкие, надежные, и их немало. Нас - большинство, - подчеркнул глава государства. - Да, здесь есть люди со своим мнением, которые со мной не согласны. Но это люди, которые придерживаются закона и понимают: какой бы ни был Президент, все равно надо будет работать".-0-
 
 
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"У нас есть все для того, чтобы нормально жить, - сказал Александр Лукашенко. - А то, чего у нас сегодня нет, мы купим, и не за большие деньги".  
 
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