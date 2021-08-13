Журналистку ВВС, которая спросила Лукашенко о репрессиях и легитимности, высылают из России

Корреспонденту ВВС в Москве Саре Рейнссфорд отказали в продлении визы, она должна покинуть Россию до конца августа. Об этом сообщает издание Bloomberg в пятницу, 13 августа.

Отказ в продлении обоснован тем, что Великобритания «дискриминирует» российские СМИ и не хочет выдавать визы российским репортерам.

Рейнсфорд была в Минске и участвовала 9 августа в «Большом разговоре» с Александром Лукашенко. Она была одной из немногих, кто задал Лукашенко острые вопросы.

«В ответ на массовые протесты прошлого года много чего произошло. Мы видели массовые аресты, 40 тысяч человек задержали, мы видели пытки задержанных, и очень многим людям пришлось уехать, они боятся оставаться в стране. Уже 610 политзаключенных в тюрьмах, включая журналистов, которые просто вели стрим с протестов. После таких протестов и жестокости, как вы относитесь к тому, когда здесь и за границей говорят, что вы потеряли легитимность как президент страны и что теперь в Беларуси точно нужны перемены?» - спросила Сара Рейнсфорд.

Она сказала, что сама не была в это время в Беларуси, но был продюсер ВВС, на что Лукашенко заявил, что этот продюсер «слеповатый человек». Он посоветовал журналистке посмотреть видео в интернете, где, по его мнению, понятно, что акции были не мирными, что кругом «петарды разлетались». «Заточки и ножи – они зачем это туда принесли?», - спросил он.

По его словам, пыток никаких не было, политзаключенные осуждены в соответствии с законом, а Запад сам нарушает права человека. Кроме того, Лукашенко заявил, что победил на выборах, и негативно высказался о Великобритании. «Вы лошадьми и овчарками травите людей!», - эмоционально заявил он.

Лукашенко уверен, что за за ним страна, и на встрече сидят не только его сторонники, но и те люди, "которые год назад думали иначе".

После этого журналистку ВВС стали словесно атаковать сотрудники госСМИ и провластные блогеры. На повышенных тонах они наперебой заявляли, что люди в Беларуси довольны жизнью и президентом, а западные СМИ распространяют фейки и ведут информационную войну против Беларуси.