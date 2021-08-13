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Журналистку ВВС, которая спросила Лукашенко о репрессиях и легитимности, высылают из России
13.08.2021 14:37 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Корреспонденту ВВС в Москве Саре Рейнссфорд отказали в продлении визы, она должна покинуть Россию до конца августа. Об этом сообщает издание
Отказ в продлении обоснован тем, что Великобритания «дискриминирует» российские СМИ и не хочет выдавать визы российским репортерам.
Рейнсфорд была в Минске и участвовала 9 августа в
«В ответ на массовые протесты прошлого года много чего произошло. Мы видели массовые аресты, 40 тысяч человек задержали, мы видели пытки задержанных, и очень многим людям пришлось уехать, они боятся оставаться в стране. Уже 610 политзаключенных в тюрьмах, включая журналистов, которые просто вели стрим с протестов. После таких протестов и жестокости, как вы относитесь к тому, когда здесь и за границей говорят, что вы потеряли легитимность как президент страны и что теперь в Беларуси точно нужны перемены?» - спросила Сара Рейнсфорд.
Она сказала, что сама не была в это время в Беларуси, но был продюсер ВВС, на что Лукашенко заявил, что этот продюсер «слеповатый человек». Он посоветовал журналистке посмотреть видео в интернете, где, по его мнению, понятно, что акции были не мирными, что кругом «петарды разлетались». «Заточки и ножи – они зачем это туда принесли?», - спросил он.
По его словам, пыток никаких не было, политзаключенные осуждены в соответствии с законом, а Запад сам нарушает права человека. Кроме того, Лукашенко заявил, что победил на выборах, и негативно высказался о Великобритании. «Вы лошадьми и овчарками травите людей!», - эмоционально заявил он.
Лукашенко уверен, что за за ним страна, и на встрече сидят не только его сторонники, но и те люди, "которые год назад думали иначе".
После этого журналистку ВВС стали словесно атаковать сотрудники госСМИ и провластные блогеры. На повышенных тонах они наперебой заявляли, что люди в Беларуси довольны жизнью и президентом, а западные СМИ распространяют фейки и ведут информационную войну против Беларуси.
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Корреспонденту ВВС в Москве Саре Рейнссфорд отказали в продлении визы, она должна покинуть Россию до конца августа. Об этом сообщает издание Bloomberg
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