Ход уборочной кампании и социально-экономическое развитие региона в целом - Президент с рабочей поездкой находится в Гомельской области

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Белорусское государство поддерживает сельхозпредприятия и кооперативы страны, в том числе из-за их дополнительной соцнагрузки. Об этом шла речь утром во время рабочей поездки Президента по Гомельской области. Разговор начался в ОАО "Тихиничи". Предприятие специализируется на молоке, животноводстве, выращивании зерна, картофеля и плодов.



По итогам 2020 года приросли по выручке от реализации продукции и вышли на рентабельность продаж более 17 процентов





Президенту доложили о ходе уборочной кампании. Александр Лукашенко зашел на мехдвор и осмотрел мастерские машинно-тракторного парка. Не ограничился докладами чиновников и руководства организации. Конкретными деталями он интересовался у рядовых работников: хватает ли инструмента, как организован ремонт и обслуживание техники. А на поле с озимым тритикале увидел в работе новый самоходный зерноуборочный комбайн. Крупные хозяйства подтягивают развитие деревень, что и показывает пример "Тихиничей".





В центре внимания Президента проект "Деревня будущего" в Гомельской области





О социально-экономическом развитии речь продолжилась в агрогородке Тихиничи. "Деревня будущего" - пилотный проект, призванный создать условия для жизни на селе не хуже городских. И в Гомельской области в проект включили 23 населенных пункта. Подробности - в наших следующих выпусках.



