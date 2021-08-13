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Ход уборочной кампании и социально-экономическое развитие региона в целом - Президент с рабочей поездкой находится в Гомельской области
13.08.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Белорусское государство поддерживает сельхозпредприятия и кооперативы страны, в том числе из-за их дополнительной соцнагрузки. Об этом шла речь утром во время рабочей поездки Президента по Гомельской области. Разговор начался в ОАО "Тихиничи". Предприятие специализируется на молоке, животноводстве, выращивании зерна, картофеля и плодов.
В центре внимания Президента проект "Деревня будущего" в Гомельской области
О социально-экономическом развитии речь продолжилась в агрогородке Тихиничи. "Деревня будущего" - пилотный проект, призванный создать условия для жизни на селе не хуже городских. И в Гомельской области в проект включили 23 населенных пункта. Подробности - в наших следующих выпусках.
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Ход уборочной кампании и социально-экономическое развитие региона в целом - Президент с рабочей поездкой находится в Гомельской области
Белорусское государство поддерживает сельхозпредприятия и кооперативы страны, в том числе из-за их дополнительной соцнагрузки. Об этом шла речь утром во время...
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