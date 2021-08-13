ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ход уборочной кампании и социально-экономическое развитие региона в целом - Президент с рабочей поездкой находится в Гомельской области

13.08.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Белорусское государство поддерживает сельхозпредприятия и кооперативы страны, в том числе из-за их дополнительной соцнагрузки. Об этом шла речь утром во время рабочей поездки Президента по Гомельской области. Разговор начался в ОАО "Тихиничи". Предприятие специализируется на молоке, животноводстве, выращивании зерна, картофеля и плодов.

По итогам 2020 года приросли по выручке от реализации продукции и вышли на рентабельность продаж более 17 процентов


Президенту доложили о ходе уборочной кампании. Александр Лукашенко зашел на мехдвор и осмотрел мастерские машинно-тракторного парка. Не ограничился докладами чиновников и руководства организации. Конкретными деталями он интересовался у рядовых работников:  хватает ли инструмента, как организован ремонт и обслуживание техники. А на поле с озимым тритикале увидел в работе новый самоходный зерноуборочный комбайн.  Крупные хозяйства подтягивают развитие деревень, что и показывает пример "Тихиничей".


В центре внимания Президента проект "Деревня будущего" в Гомельской области


О социально-экономическом развитии речь продолжилась в агрогородке Тихиничи. "Деревня будущего" - пилотный проект, призванный создать условия для жизни на селе не хуже городских. И в Гомельской области в проект включили 23 населенных пункта. Подробности - в наших следующих выпусках.  



Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусское государство поддерживает сельхозпредприятия и кооперативы страны, в том числе из-за их дополнительной соцнагрузки. Об этом шла речь утром во время...
 
Новости дня
Новости политики
 
Многодетная семья из агрогородка Тихиничи подарила Лукашенко кролика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by