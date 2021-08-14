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Между Беларусью и Оманом есть значительный потенциал сотрудничества в различных областях - Улахович

14.08.2021 10:19 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Между Беларусью и Оманом есть значительный потенциал двустороннего сотрудничества в различных областях. Такое мнение высказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович на бизнес-форуме “Беларусь - Оман” (проводится в онлайн-режиме), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БелТПП.

Владимир Улахович отметил, что в условиях ограничений проведение офлайн-встреч бизнес-кругов двух стран не представляется возможным, но в то же время онлайн-форум также очень важен для установления контактов белорусских и оманских предприятий, которые заинтересованы в развитии партнерства. “Несмотря на удаленность наших стран и действующие ограничения, мы видим значительный потенциал двустороннего сотрудничества в различных областях - в промышленности, производстве продовольствия, сфере информационных технологий и других. БелТПП и наши коллеги - ТПП Омана - готовы предоставлять площадки для общения представителей бизнеса, организовывать совместные мероприятия, участие в выставках. Особую значимость имеет работа белорусско-оманского делового совета, заседание которого мы обязательно проведем в Минске или Маскате как только откроется такая возможность”, - подчеркнул руководитель палаты.

Участники форума детально обсудили текущее состояние и перспективы развития белорусско-оманского торгово-экономического сотрудничества в сферах промышленного производства, сельского хозяйства и продовольствия, потенциал инвестиционного взаимодействия и реализации совместных проектов на территории двух стран, в том числе в рамках действующих преференциальных режимов, механизмы поддержки двусторонних контактов бизнеса со стороны торгово-промышленных палат, а также возможности проведения заседания белорусско-оманского делового совета и других мероприятий с участием представителей белорусских и оманских предприятий и организаций в 2021-2022 годах.

В мероприятии также приняли участие председатель Оманской ТПП Реда Бен Джума Аль Салех, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте и Султанате Оман по совместительству Сергей Терентьев, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов, эксперты Национального агентства инвестиций и приватизации Беларуси, индустриального парка “Великий камень”, Государственного управления по особым экономическим и свободным зонам Омана и представители бизнеса двух стран.

Бизнес-форум “Беларусь - Оман” был организован Белорусской ТПП совместно с Оманской торгово-промышленной палатой.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Бизнес-форум “Беларусь - Оман” был организован Белорусской ТПП совместно с Оманской торгово-промышленной палатой.
 
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