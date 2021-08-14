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Александр Лукашенко посетил хозяйство "Тихиничи" в рамках рабочей поездки по Гомельской области

14.08.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Социально-экономическое развитие регионов, создание комфортных условий на селе и реализация проекта "Деревня будущего".

Эти и другие темы подняты накануне во время рабочей поездки Президента по Гомельской области. Александр Лукашенко побывал в хозяйстве  "Тихиничи", которое не только успешно развивается и прирастает выручкой от продаж, но и подтягивает за собой деревню. 


Проект "Деревня будущего": создание комфорта для жизни на селе 


Агрогородок развивается. Он в проекте "Деревня будущего" наряду еще с 22 населенными пунктами области. За 2 года здесь обновили дороги, благоустроили территорию, отремонтировали и построили  социальные объекты. 

Стратегию развития деревень, общаясь с местными жителями, Президент разложил буквально на школьной доске.  Общение получилось насыщенным и душевным. Среди тем - суверенитет и независимость, мигранты и политический кризис в Литве, обновление Конституции и производство собственной вакцины.



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Социально-экономическое развитие регионов, создание комфортных условий на селе и реализация проекта "Деревня будущего". Эти и другие темы подняты накануне во...
 
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