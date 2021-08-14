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Александр Лукашенко посетил хозяйство "Тихиничи" в рамках рабочей поездки по Гомельской области
14.08.2021 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Социально-экономическое развитие регионов, создание комфортных условий на селе и реализация проекта "Деревня будущего".
Проект "Деревня будущего": создание комфорта для жизни на селе
Агрогородок развивается. Он в проекте "Деревня будущего" наряду еще с 22 населенными пунктами области. За 2 года здесь обновили дороги, благоустроили территорию, отремонтировали и построили социальные объекты.
Стратегию развития деревень, общаясь с местными жителями, Президент разложил буквально на школьной доске. Общение получилось насыщенным и душевным. Среди тем - суверенитет и независимость, мигранты и политический кризис в Литве, обновление Конституции и производство собственной вакцины.
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Социально-экономическое развитие регионов, создание комфортных условий на селе и реализация проекта "Деревня будущего". Эти и другие темы подняты накануне во...
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