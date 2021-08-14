"Большой разговор с Президентом" смотрите 15 августа в 21:00 на "Беларусь 1" - будет интересно

Источник материала: БT

Отношения Беларуси с соседями, ответ на санкционную политику, ситуация на границе, обновление Конституции, работа экономики и многое другое. Никаких запретных тем.



Александр Лукашенко на этой неделе более восьми часов общался с журналистами и политологами в Минске. "Большой разговор с Президентом" стал знаковым событием и вызвал большой резонанс. Острые, каверзные вопросы и предельно правдивые четкие ответы. Мы подготовили телеверсию этого восьмичасового марафона. А также узнали мнения экспертов постфактум. COVID, санкции, интеграция, новая Конституция, диалог с оппозицией - смотрите в это воскресенье в 21:00, в связи с чем "Главный эфир" выйдет в 19:30.



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