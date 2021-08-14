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"Большой разговор с Президентом" смотрите 15 августа в 21:00 на "Беларусь 1" - будет интересно
14.08.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Отношения Беларуси с соседями, ответ на санкционную политику, ситуация на границе, обновление Конституции, работа экономики и многое другое. Никаких запретных тем.
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Отношения Беларуси с соседями, ответ на санкционную политику, ситуация на границе, обновление Конституции, работа экономики и многое другое. Никаких запретных тем....
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