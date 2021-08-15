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Лукашенко отметил высокий потенциал Беларуси и Республики Корея в реализации инициатив на евразийском пространстве

15.08.2021 07:13 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина с национальным праздником - Днем Освобождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
 
Глава государства обратил внимание, что за годы независимости Республика Корея стала крупным центром экономического развития и инноваций в Азии и успешно преодолевает все вызовы современности. Белорусский лидер констатировал, что Минск и Сеул ежегодно укрепляют взаимодействие как на двусторонней основе, так и в формате международных структур. Президент отметил высокий потенциал расширения связей в рамках инициатив Республики Корея на евразийском пространстве.
 
"Убежден, что плодотворное сотрудничество в торговой, инвестиционной, инновационной, гуманитарной и других сферах создает благоприятные условия для повышения благополучия и качества жизни граждан наших государств", - подчеркнул глава государства.
 
Александр Лукашенко пожелал Мун Чжэ Ину отличного здоровья и осуществления планов, а дружественному народу Республики Корея - мира и процветания.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер констатировал, что Минск и Сеул ежегодно укрепляют взаимодействие как на двусторонней основе, так и в формате международных структур.
 
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