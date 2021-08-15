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"Большой разговор с Президентом" - телеверсия восьмичасового марафона 15 вгуста в 21.00

15.08.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

COVID, ответ на санкционную политику, новая Конституция, диалог с оппозицией, ситуация на границе и многое другое. Никаких запретных тем. Александр Лукашенко на этой неделе более восьми часов общался с журналистами и политологами в Минске. "Большой разговор с Президентом" стал знаковым событием и вызвал большой резонанс. Мы подготовили телеверсию этого восьмичасового марафона. А также узнали мнения экспертов постфактум. Итак, острые, каверзные вопросы и предельно правдивые четкие ответы. Смотрите сегодня в 21:00. Обращаем ваше внимание,  "Главный эфир" выйдет в 19:30.

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Теги: Минск
 
 
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COVID, ответ на санкционную политику, новая Конституция, диалог с оппозицией, ситуация на границе и многое другое. Никаких запретных тем. Александр Лукашенко на этой...
 
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