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Лукашенко направил соболезнование Эрдогану в связи с жертвами в результате стихийного бедствия на севере Турции
15.08.2021 13:07 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с большой скорбью и болью воспринято известие о многочисленных жертвах, вызванных стихийным бедствием на севере Турции. Об этом говорится в соболезновании, которое направил глава белорусского государства Александр Лукашенко Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщили БЕЛТА в
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Лукашенко направил соболезнование Эрдогану в связи с жертвами в результате стихийного бедствия на севере Турции
В Беларуси с большой скорбью и болью воспринято известие о многочисленных жертвах, вызванных стихийным бедствием на севере Турции.
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