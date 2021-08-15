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Лукашенко направил соболезнование Эрдогану в связи с жертвами в результате стихийного бедствия на севере Турции

15.08.2021 13:07 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с большой скорбью и болью воспринято известие о многочисленных жертвах, вызванных стихийным бедствием  на севере Турции. Об этом говорится в соболезновании, которое направил глава белорусского государства Александр Лукашенко Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
 

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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси с большой скорбью и болью воспринято известие о многочисленных жертвах, вызванных стихийным бедствием  на севере Турции.
 
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