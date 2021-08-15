Число жертв наводнения на севере Турции растет - Президент Беларуси направил соболезнования

Источник материала: БT

Число погибших из-за наводнений в Турции выросло до 58. Более 70 человек пропали без вести. В пострадавших провинциях на севере страны идет поисково-спасательная операция.



Из зоны бедствия эвакуированы свыше 1700 человек

Наводнения и сели повредили или разрушили более 450 зданий. Тысячи домов в ста населенных пунктах остаются без электричества.



Президент Беларуси направил соболезнования главе Турции



Соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, родным и близким погибших во время стихии, а также слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим направил глава белорусского государства Александр Лукашенко.





