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Число жертв наводнения на севере Турции растет - Президент Беларуси направил соболезнования
15.08.2021 16:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Число погибших из-за наводнений в Турции выросло до 58. Более 70 человек пропали без вести. В пострадавших провинциях на севере страны идет поисково-спасательная операция.
Соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, родным и близким погибших во время стихии, а также слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим
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Число погибших из-за наводнений в Турции выросло до 58. Более 70 человек пропали без вести. В пострадавших провинциях на севере страны идет поисково-спасательная...
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