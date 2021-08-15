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Число жертв наводнения на севере Турции растет - Президент Беларуси направил соболезнования

15.08.2021 16:41 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Число погибших из-за наводнений в Турции выросло до 58. Более 70 человек пропали без вести. В пострадавших провинциях на севере страны идет поисково-спасательная операция.

Из зоны бедствия эвакуированы свыше 1700 человек
Наводнения и сели повредили или разрушили более 450 зданий. Тысячи домов в ста населенных пунктах остаются без электричества. 


Президент Беларуси направил соболезнования главе Турции

Соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, родным и близким погибших во время стихии, а также слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим направил глава белорусского государства Александр Лукашенко. 



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Число погибших из-за наводнений в Турции выросло до 58. Более 70 человек пропали без вести. В пострадавших провинциях на севере страны идет поисково-спасательная...
 
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