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А. Лукашенко: Беларусь стремится к всестороннему развитию диалога с Индией
15.08.2021 16:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Индия сегодня отмечает День Независимости. С национальным праздником президента республики Рама Натха Ковинда и народ этой страны
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Индия сегодня отмечает День Независимости. С национальным праздником президента республики Рама Натха Ковинда и народ этой страны поздравил Президент Беларуси....
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