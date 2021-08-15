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А. Лукашенко: Беларусь стремится к всестороннему развитию диалога с Индией

15.08.2021 16:41 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Индия сегодня отмечает День Независимости. С национальным праздником президента республики Рама Натха Ковинда и народ этой страны поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что сейчас Индия превращается в одного из мировых лидеров экономического роста и является глобальным центром влияния в международных отношениях. Минск стремится к всестороннему развитию диалога с Нью-Дели  и его переходу на качественно новый уровень как в политической, так и в торгово-экономической сферах.



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Теги: Минск
 
 
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Индия сегодня отмечает День Независимости. С национальным праздником президента республики Рама Натха Ковинда и народ этой страны поздравил Президент Беларуси....
 
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