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Телеверсия "Большого разговора с Президентом" - самые яркие и острые моменты встречи, в которой приняли участие три сотни человек
16.08.2021 08:33 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПо многочисленным просьбам наших телезрителей в эфир накануне вышла телеверсия "Большого разговора с Президентом". Самые яркие и острые моменты встречи, в которой приняли участие три сотни человек - эксперты, журналисты, медиа-боссы и блогеры из 12 стран. Со многими из них журналисты АТН поговорили по следам "Большого разговора".
Эксклюзивные комментарии вошли в телеверсию.
Экономика в условиях санкций, будущее союзной интеграции и будет ли в принципе строиться диалог с Украиной. Во время встречи лидер "Круглого стола демократических сил" предложил Александру Лукашенко освободить около сотни человек и публично заложил за них голову. В интервью нашему телеканалу Юрий Воскресенский рассказал, чьи фамилии в списках на помилование Президенту.
Вопросов-сенсаций мы так и не дождались от западных журналистов. CNN, BBC, Sky News и прочих интересовал лишь один единственный вопрос-заготовка, который они зачитывали со своих мобильных телефонов, про якобы пытки на Окрестина. И это понятно, нужно было отработать редакционное задание боссов.
Журналистке BBC настолько невыносима правда, что она покинула зал прямо во время мероприятия.
По иронии судьбы прямо в те минуты, пока длился "Большой разговор", офис ВВС в Лондоне пытались взять штурмом участники акций протеста против вакцинации от COVID-19. Зарубежных гостей мы, конечно, выслушали, каждому дали слово. Продюсер CNN, в том числе, попросила у нашего Президента эксклюзивное интервью. Александр Лукашенко не против, но при одном условии, что все, что он скажет, выйдет в эфир в полном объеме. Так что ждем реакции, готовы ли в США и Великобритании услышать правду?!
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Телеверсия "Большого разговора с Президентом" - самые яркие и острые моменты встречи, в которой приняли участие три сотни человек
По многочисленным просьбам наших телезрителей в эфир накануне вышла телеверсия "Большого разговора с Президентом". Самые яркие и острые моменты встречи, в...
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