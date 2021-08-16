Талибы заняли дворец президента Афганистана в Кабуле

Боевики движения «Талибан» опубликовали фото и видено, на которых показано, что они заняли кабинет президента Афганистана Ашрафа Гани в Кабуле. Сам Гани бежал из страны. Об этом сообщает РБК.

На кадрах видно, как более десяти вооруженных талибов перемещаются по дворцу, а затем занимают кабинет президента Афганистана Ашрафа Гани, который бежал из страны. Позже появились фото талибов в президентском кабинете, также боевики подняли свой флаг над дворцом.

Спустя некоторое время талибы подтвердили, что находятся в президентском дворце.

«Официальные лица Военной комиссии Исламского Эмирата (Прим. - правительство талибов, существовавшее в Афганистане в период с 1996 по 2001 год) прибыли в президентский дворец в Кабуле. Вскоре ситуация в городе нормализуется, и горожане с полным удовлетворением вернутся к нормальной жизни», - цитирует слова представились талибов Альханафи Вардака «Интерфакс».

Вардак призывает население не беспокоиться по поводу безопасности. Он утверждает, что есть четкий план и жизни и имущество граждан в безопасности. По его словам, все районы города охраняются талибами, а горожане должны оставаться дома.

«Слава богу, война в стране закончилась. Мы достигли того, чего стремились, а именно свободы нашей страны и независимости нашего народа. Мы не позволим никому использовать наши земли для нападения на кого-либо, и мы не хотим причинять вред другим», — заявил представитель политического офиса «Талибана» Мохаммад Наим каналу Al Jazeera.

15 августа «Талибан» объявил о полном захвате Афганистана. Президент Ашраф Гани бежал из страны. СМИ говорили, что переходную администрацию Афганистана возглавит экс-руководитель МВД Али Ахмад Джалали, однако представители «Талибана» заявили, что не обсуждали создание временного правительства. МВД обещало мирную передачу власти, днем между талибами и правительством прошли переговоры.

Тем временем большинство западных дипломатов покидают Кабулу, США уже завершили эвакуацию своего посольства. Авиакомпания Emirates временно приостановила полеты в Афганистан.