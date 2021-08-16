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Глава ВВС и ПВО: за год в воздушном пространстве Беларуси зафиксировано три провокации
16.08.2021 10:37 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
С августа 2020 года в воздушном пространстве Беларуси было три провокации. Все удалось предотвратить. Об этом
«За период с 9 августа 2020 года в воздушном пространстве было около трех реальных провокаций, которые нам удалось предотвратить», - сказал он.
По словам генерал-майора, первой спланированной акцией был запуск бело-красно-белых шаров и флага в воздух. Голуб отмечает, что его службы видели, как планируется акция, как собирается выполняться и как происходила.
Игорь Голуб говорит, что во время запуска БЧБ-символики он находился в центральном командном пункте и наблюдал обстановку в воздухе.
«Шарики – это был уже акт отчаяния того, что они не смогли сделать то, что они планировали сделать. Поэтому запустили этот, это мое мнение, фашистский флаг бчбшный, запустили на этих шарах», - продолжил генерал-майор.
Он добавил, что подобные акции активно применялись за этот год в разных районах нашей страны. «Противники ищут дыры», - подытожил Голуб.
Напомним, как сообщили в Минобороны Беларуси, 23 августа 2020 года около 19.30 дежурными силами ВВС и войск ПВО
Позже МИД Литвы сообщил, что белорусский вертолет МИ-24 23 августа в 18:50 пересек государственную границу Литвы. В результате страны обменялись нотами протеста, обе считали, что нарушено их воздушное пространство.
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С августа 2020 года в воздушном пространстве Беларуси было три провокации. Все удалось предотвратить.
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