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Лукашенко требует обеспечить нормальное функционирование транспортной отрасли, несмотря на санкции
16.08.2021 11:19 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует обеспечить нормальное функционирование транспортной отрасли, несмотря на санкции. Об этом глава государства заявил сегодня, принимая с докладом вице-премьера Анатолия Сивака и министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Будучи транзитной страной, вы просто обязаны обеспечить нормальное функционирование этого транспорта", - подчеркнул белорусский лидер.
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"Будучи транзитной страной, вы просто обязаны обеспечить нормальное функционирование этого транспорта", - подчеркнул белорусский лидер.
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