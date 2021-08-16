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Лукашенко требует обеспечить нормальное функционирование транспортной отрасли, несмотря на санкции

16.08.2021 11:19 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует обеспечить нормальное функционирование транспортной отрасли, несмотря на санкции. Об этом глава государства заявил сегодня, принимая с докладом вице-премьера Анатолия Сивака и министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Будучи транзитной страной, вы просто обязаны обеспечить нормальное функционирование этого транспорта", - подчеркнул белорусский лидер.

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Теги: Минск
 
 
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"Будучи транзитной страной, вы просто обязаны обеспечить нормальное функционирование этого транспорта", - подчеркнул белорусский лидер.
 
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