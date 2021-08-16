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Лукашенко поинтересовался альтернативными схемами поставок белорусской продукции
16.08.2021 11:33 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время
"О чем бы я хотел услышать - альтернативные схемы поставок нашей продукции", - обозначил один из вопросов встречи глава государства.
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"О чем бы я хотел услышать - альтернативные схемы поставок нашей продукции", - обозначил один из вопросов встречи глава государства.
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