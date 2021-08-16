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"По крайней мере до агрогородков" - Лукашенко наказал транспортникам не забывать о местных дорогах

16.08.2021 11:33 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей встречи с министром транспорта и коммуникаций Алексеем Авраменко и курирующим сферу вице-премьером Анатолием Сиваком напомнил, что кроме крупных автомагистралей нужно не забывать и о содержании в нормальном состоянии дорог местного значения, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства потребовал доложить ему о состоянии дел в вопросе дорожного строительства. Он отметил, что соответствующие задачи для страны в свое время были полностью сформулированы - начиная от местных дорог и заканчивая строительством новых автомагистралей.

"Какие строим, как будем строить дальше, как обстоят дела с местными дорогами? Так у нас получится, что Минск соединили сегодня со всеми областными центрами. Сегодня: езжай - не хочу. А там, на местах, нам надо в более-менее нормальном состоянии поддерживать дорожно-транспортную сеть. По крайней мере до агрогородков мы должны доезжать свободно на автомобиле", - акцентировал внимание Президент.-0-
 
 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства потребовал доложить ему о состоянии дел в вопросе дорожного строительства. Он отметил, что соответствующие задачи для страны в свое время были...
 
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