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Лукашенко одобрил подходы Минтранса к изменениям в отрасли автомобильных перевозок пассажиров

16.08.2021 12:13 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил подходы Министерства транспорта и коммуникаций к изменениям в отрасли автомобильных перевозок пассажиров. Об этом сообщил сегодня журналистам министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко после доклада главе государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Минтранс ранее подготовил соответствующий проект указа. По словам Алексея Авраменко, "Президент в целом одобрил предлагаемые подходы".

В частности, документом предполагается ввести регистрационные карты транспортного средства, карты допуска водителя, диспетчера автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении и диспетчера такси. Это позволит упорядочить работу в этом секторе, считают в ведомстве.

"Мы фактически идем по пути Российской Федерации. Они применяют примерно аналогичные подходы к работе такси. Сегодня рынок до конца не урегулирован с точки зрения наличия транспортных средств, компаний, которые работают. Подразумевается все это делать в электронном виде. То есть будет электронная база с водителями, транспортными средствами", - отметил министр.

В первую очередь это делается, чтобы обеспечить безопасность перевозок, подчеркнул Алексей Авраменко. "Это нелицензируемый вид деятельности. Если водитель хочет работать, у него должна быть заведена карточка учета, где будут фиксироваться все нарушения, прохождения технического осмотра транспортного средства, соответствие транспортного средства. Тем самым не будем допускать к перевозкам неопытных водителей", - добавил он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Минтранс ранее подготовил соответствующий проект указа. По словам Алексея Авраменко, "Президент в целом одобрил предлагаемые подходы".
 
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