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Лукашенко соболезнует Президенту Ливана в связи с гибелью людей при взрыве резервуара с топливом
16.08.2021 12:39 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Ливана Мишелю Наиму Ауну в связи с трагическим происшествием, в результате которого погибли люди. Об этом БЕЛТА сообщили в
"В Беларуси очень опечалены известием про людские жертвы в результате взрыва резервуара с топливом в провинции Аккар", - говорится в соболезновании.
Глава белорусского государства также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.-0-
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"В Беларуси очень опечалены известием про людские жертвы в результате взрыва резервуара с топливом в провинции Аккар", - говорится в соболезновании.
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