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Лукашенко соболезнует Президенту Ливана в связи с гибелью людей при взрыве резервуара с топливом

16.08.2021 12:39 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Ливана Мишелю Наиму Ауну в связи с трагическим происшествием, в результате которого погибли люди. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В Беларуси очень опечалены известием про людские жертвы в результате взрыва резервуара с топливом в провинции Аккар", - говорится в соболезновании.

Глава белорусского государства также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"В Беларуси очень опечалены известием про людские жертвы в результате взрыва резервуара с топливом в провинции Аккар", - говорится в соболезновании.
 
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