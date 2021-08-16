Зась: обстановка на границе с Афганистаном контролируется, необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет 

Источник материала: БелТА

16 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Обстановка на границе Таджикистана и Афганистана полностью контролируется, необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет. Об этом говорится в поступившем в БЕЛТА комментарии генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася в связи с резким изменением ситуации в Афганистане.





Станислав Зась отметил, что стремительное наступление движения "Талибан", переход под его контроль основной части территории Афганистана, включая государственные границы и столицу - город Кабул, а также фактическая смена власти в стране существенно влияют на обстановку в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ и вызывают глубокую обеспокоенность.





"В ОДКБ внимательно отслеживают развитие ситуации на таджикско-афганской границе, - заявил генеральный секретарь. - Главной целью организации в складывающихся условиях остается обеспечение безопасности государств - членов ОДКБ. Приоритет в деятельности организации при этом по-прежнему отдается политико-дипломатическим средствам. В случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республике Таджикистан для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами".





Станислав Зась проинформировал, что сегодня состоялись его телефонные переговоры с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо и секретарем Совета безопасности этой страны Нассрулло Махмудзода. "В настоящее время таджикские силовые структуры полностью контролируют обстановку на границе и необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет", - заявил он.





По словам генерального секретаря, уже начата непосредственная подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Зась: обстановка на границе с Афганистаном контролируется, необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет По словам генерального секретаря, уже начата непосредственная подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи...

"Несомненно, что ситуация вокруг Афганистана будет одним из главных вопросов обсуждения в ходе предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в середине сентября в столице Республики Таджикистан городе Душанбе", - добавил генеральный секретарь ОДКБ.-0-