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Александр Лукашенко направил соболезнование в связи с последствиями сильного землетрясения в Гаити
16.08.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Известие про сильное землетрясение, которое привело к гибели большого количества людей, болью отозвалось в сердцах белорусов. Мы глубоко соболезнуем всем тем, кто в результате катастрофы потерял своих близких и родной приют. Желаем скорейшего выздоровления раненым, стойкости и силы духа всему гаитянскому народу, - говорится в соболезновании.
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Известие про сильное землетрясение, которое привело к гибели большого количества людей, болью отозвалось в сердцах белорусов. Мы глубоко соболезнуем всем тем, кто...
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