Минтранс Беларуси готов быстро перенаправить экспорт удобрений из Литвы в Россию

Беларусь оперативно отреагирует на ограничения транзита белорусского калия через Литву и направит грузы в Россию. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, передает БЕЛТА.

Авраменко рассказал, что у нашей страны «есть альтернатива»: с февраля подписано соглашение между Беларусью и Россией, и за прошедшее время в порты Ленинградской области и Мурманска перевезено порядка 1 млн тонн нефтепродуктов.

«Эти схемы наработаны. Поэтому будем очень оперативно реагировать на изменения либо введение каких-то дополнительных ограничений в части перевозки калийных удобрений», - продолжил министр.

Ранее на слова литовских властей о возможном прекращении транзита белорусских калийных удобрений через их территорию отвечал Александр Лукашенко.

«Начали крутить-вертеть. Выстрелили себе в ногу. А сейчас хотят закрыть нам порты для того, чтобы грузить химические калийные удобрения», - говорил Лукашенко, добавляя, что Беларусь готова перенаправить грузы в Россию и «кратчайшим путем поставить в Китай», на «наш основной рынок», или в Индию.

«Пока мы не загнали друг друга в угол, выходить из этой ситуации надо сейчас. Но мяч на той стороне», - подытоживал Александр Лукашенко.