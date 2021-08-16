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Минтранс Беларуси готов быстро перенаправить экспорт удобрений из Литвы в Россию

16.08.2021 15:49 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Беларусь оперативно отреагирует на ограничения транзита белорусского калия через Литву и направит грузы в Россию. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменкопередает БЕЛТА.

Авраменко рассказал, что у нашей страны «есть альтернатива»: с февраля подписано соглашение между Беларусью и Россией, и за прошедшее время в порты Ленинградской области и Мурманска перевезено порядка 1 млн тонн нефтепродуктов.

«Эти схемы наработаны. Поэтому будем очень оперативно реагировать на изменения либо введение каких-то дополнительных ограничений в части перевозки калийных удобрений», - продолжил министр.

Ранее на слова литовских властей о возможном прекращении транзита белорусских калийных удобрений через их территорию отвечал Александр Лукашенко.

«Начали крутить-вертеть. Выстрелили себе в ногу. А сейчас хотят закрыть нам порты для того, чтобы грузить химические калийные удобрения», - говорил Лукашенко, добавляя, что Беларусь готова перенаправить грузы в Россию и «кратчайшим путем поставить в Китай», на «наш основной рынок», или в Индию.

«Пока мы не загнали друг друга в угол, выходить из этой ситуации надо сейчас. Но мяч на той стороне», - подытоживал Александр Лукашенко.

Напомним, ранее министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что транзит белорусских калийных удобрений предприятия «Беларуськалий» прекратится с декабря под влиянием санкций, введенных США против Беларуси.

 
 
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Беларусь оперативно отреагирует на ограничения транзита белорусского калия через Литву и направит грузы в Россию.
 
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