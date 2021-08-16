Доклад Президенту: работа авиаотрасли, дорожное строительство, альтернативная доставка продукции

Источник материала: БT

Как продвигается реконструкция крупнейших магистралей и дорог местного значения? И как справляется белорусская авиация в условиях европейской авиаблокады? Положение дел в транспортной сфере сегодня обсудили во Дворце Независимости. Президент принял с докладом министра транспорта и коммуникаций и профильного вице-премьера.

Президент принял с докладом главу Минтранса и профильного вице-премьера

Отрасль играет важную роль в белорусской экономике, а транзитный статус страны способствует доходности транспортной сферы. "И это прививка от любых санкционных решений", - уверен Александр Лукашенко. Иными словами, с такой географией, как у Беларуси, можно и нужно зарабатывать вопреки внешнему давлению. В нынешнем году отрасль справляется достойно: ее доля в ВВП сохранена на уровне 6 %. И это фактически половина выручки, которую страна получила от экспорта услуг. Президент настаивает: важно максимально использовать дорожный потенциал, несмотря на то что в нынешнем году это сложнее, чем обычно. Напомним, в мае над Беларусью были прекращены полеты европейских авиаперевозчиков. Белавиа вынужденно приостановила рейсы по многим западным направлениям. Санкции затронули и реализацию важных инфраструктурных проектов. Но Александр Лукашенко уверен: это окно новых возможностей.







Под пристальным контролем дорожное строительство. В стране не будут перекраивать программу реконструкции трасс. По словам главы Минтранса, финансовые источники реализации крупных проектов взамен европейским уже найдены, так что сроки кардинально переносить не придется. Но Президент требует больше внимания уделять дорогам местного значения. Республиканские практически приведены в порядок, а вот в глубинке еще предстоит потрудиться.

В итоге лишь в нынешнем году предстоит отремонтировать не менее тысячи километров дорог местного значения. В частности, до конца года планируют завершить реконструкцию трассы, связывающей столицу и Смолевичи, направление Слуцк - Солигорск, а также дорогу от Бреста до границы с Польшей. Финансирование всех дорожных работ проблем не испытывает. Еще одно принципиальное требование Александра Лукашенко касалось безбарьерного доступа белорусских товаров на внешние рынки (в ответ на заявления Литвы остановить наш транзит). Минтранс заверил: по самым важным товарным позициям альтернатива найдена.







Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

У нас в феврале было подписано соглашение с Российской Федерацией. Мы фактически с февраля на российские порты перевели порядка одного миллиона тонн нефтепродуктов. Соответственно, у нас есть альтернатива. Это порты Ленинградской области, Мурманска. Эти схемы наработаны, поэтому будем очень оперативно реагировать на изменения либо введение каких-то дополнительных ограничений в части перевозки калийных удобрений.

Президент одобрил изменения в отрасли автомобильных перевозок пассажиров

По итогам сегодняшней встречи также стало известно, что Президент одобрил изменения в части автомобильных перевозок пассажиров. Так, в стране появится электронная база водителей и транспортных средств. Они получат специальные карты допуска к движению. Аналогичная практика уже действует в России, уточнил министр. Это позволит упорядочить работу такси и обезопасить пассажиров.





Читайте также: