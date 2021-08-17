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Уйти от банкротства к реабилитации - как в Беларуси хотят спасать проблемные предприятия
17.08.2021 10:53 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для предприятий должны действовать механизмы "автоматической" защиты в случае неблагоприятных внешних факторов. На это обратил сегодня внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров, передает корреспондент БЕЛТА.
Около года назад на уровне главы государства рассматривался законопроект "Об урегулировании неплатежеспособности". Тогда правительству было поручено изменить идеологию этого документа: уйти от банкротства к реабилитации проблемных предприятий. Также изменилась концепция законопроекта - акцент сделан на защите организаций от шоков, вызванных неблагоприятными внешними факторами.
"Кроме того, предусмотрено, что будем отходить от судебного сопровождения всех этапов рассмотрения дел об экономической несостоятельности, - отметил Александр Лукашенко. - Координирующая роль в вопросах финансового оздоровления окончательно сосредоточится в правительстве, отраслевых органах и исполкомах".
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