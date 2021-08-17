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От союзных программ и экономики до национальной безопасности - Лукашенко собрал совещание с Совмином
17.08.2021 10:53 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал сегодня совещание с руководством Совета Министров. На обсуждение вынесены проекты нормативных правовых актов, касающиеся экономической сферы и национальной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.
Всего, по словам главы государства, планируется обсудить четыре основные темы: проекты интеграционных программ Союзного государства, вопросы реабилитации неплатежеспособных предприятий, совершенствование системы мониторинга общественной безопасности и корректировку некоторых полномочий правительства.
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От союзных программ и экономики до национальной безопасности - Лукашенко собрал совещание с Совмином
На обсуждение вынесены проекты нормативных правовых актов, касающиеся экономической сферы и национальной безопасности.
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