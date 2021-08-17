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Систему мониторинга общественной безопасности коснутся изменения? Лукашенко представили проект указа

17.08.2021 11:27 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство должно не только сохранить спокойствие в стране и обеспечить правопорядок, но и работать на перспективу в этой сфере. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

На рассмотрение Президента представлен проект указа, который предусматривает изменение подходов к системе мониторинга общественной безопасности. Глава государства поинтересовался, как новые подходы повысят общественную безопасность и какая нагрузка в целом ляжет на бюджет.

"При этом очень прошу вас иметь в виду, что мы не можем себе позволить неэффективное использование бюджетных средств. Методы контроля должны быть подъемными для белорусского государства. Никаких излишеств быть не должно, и я никогда на это не пойду", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Кроме того, добавил Президент, следует тщательно проработать вопрос защиты информации, принять все меры для недопущения уязвимости системы. "Одновременно правоохранительным органам нужно активизировать деятельность по пресечению преступлений в сфере высоких технологий: проблема архиважная", - поручил глава государства. -0-
 
Теги: Минск
 
 
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Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с руководством Совета министров.
 
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