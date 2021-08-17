Талибы обьявили всеобщую амнистию в Афганистане

Движение «Талибан» объявило всеобщую амнистию, касающуюся и правительственных чиновников, и госслужащих. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление талибов.

«Объявлена всеобщая амнистия, поэтому вы можете вернуться к своей повседневной жизни с полной уверенностью», - цитирует издание слова представителей «Талибана».

Отмечается, что прежде всего амнистия адресована правительственным чиновникам и госслужащим. Талибы призывают их вернуться на рабочие места.

Что известно о руководителях «Талибана»

По информации «Медузы», лидером «Талибана» является Хайбатулла Ахундзада, однако о победе талибов объявил его заместитель, глава политического крыла «Талибана» Абдул Гани Барадар, поэтому журналисты называют его лицом движения и предполагают, что именно он станет новым главой Афганистана.

О лидере талибов

Ахундзада родился в 1961 году. В 1980-х воевал против советских солдат в Афганистане, но не участвовал в боевых действиях непосредственно на передовой.

В движение «Талибан» он вступил в 1994 году. А в 1996 году, когда талибы пришли к власти, Ахундзада возглавил военный суд и стал заместителем главы верховного суда. Считается, что именно он приговаривал людей к жестоким наказаниям, например, отрубание конечностей за воровство.

После смены власти в Афганистане Ахундзада перебрался в Пакистан и преподавал в медресе.

В 2013 году убили главу «Талибана» Муллу Омара, на его место пришел Ахтар Мохаммад Мансур, а Ахундзада вошел в число его заместителей и стал одной из ключевых фигур в организации терактов «Талибана».

В 2016 году погиб Мансур, и через несколько дней Ахундзада был избран новым лидером движения.

В «Талибане» Ахундзада имеет репутацию богослова-консерватора, который не умеет пользоваться мобильным телефоном и не любит появляться на публике, говорилафганский журналист Сами Юсуфзай.

Абдул Гани Барадар, который, по версии журналистов, может возглавить Афганистан, родился в 1968 году. Он также участвовал в боях с советскими войсками в Афганистане, когда, предположительно, и познакомился с Омаром. В дальнейшем Барадар вошел в число сооснователей «Талибана» вместе с Муллой Омаром.

О «новом главе Афганистана», по версии журналистов

Барадар считался одним из главных военных стратегов «Талибана», который координировал военные и террористические операции боевиков, а также отвечал за их финансирование.

В 2001 году, когда американские войска вторглись в Афганистан и свергли режим талибов, Барадар занимал пост заместителя министра обороны.

В 2010 году Барадар был арестован в Пакистане в результате совместной операции ЦРУ и пакистанских спецслужб. Однако в 2018 году его освободили. Это произошло по просьбе властей США, которые задумались о выводе войск из Афганистана и решили договориться с талибами через Барадара, у которого была репутация прагматичного переговорщика.

После этого Барадар переехал в Катар и возглавил переговорную группу. Он проводил переговоры госсекретарем США Майком Помпео, с президентом США Дональдом Трампом (американский лидер описал эту беседу как «очень хорошую»). А в 2020 году подписал от имени «Талибана» мирное соглашение с американскими властями.

Что произошло

15 августа «Талибан» объявил о полном захвате Афганистана. Президент Ашраф Гани бежал из страны. СМИ говорили, что переходную администрацию Афганистана возглавит экс-руководитель МВД Али Ахмад Джалали, однако представители «Талибана» заявили, что не обсуждали создание временного правительства.

Позже в СМИ появились фото и видео, на которых показано, что талибы заняли кабинет президента Афганистана Ашрафа Гани в Кабуле. Спустя время и сами представители движения подтвердили данную информацию.

«Слава богу, война в стране закончилась. Мы достигли того, чего стремились, а именно свободы нашей страны и независимости нашего народа. Мы не позволим никому использовать наши земли для нападения на кого-либо, и мы не хотим причинять вред другим», — заявил представитель политического офиса «Талибана» Мохаммад Наим.