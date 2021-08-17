Во Дворце Независимости А. Лукашенко общается с руководством правительства

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Союзное строительство, экономика и национальная безопасность. Во Дворце Независимости Президент сегодня общается с руководством правительства.

Мировой реальный сектор экономики во время пандемии резко просел. Это не могло не сказаться и на белорусских производителях. Как преодолеть ковидные шоки предприятиям, которые не могут рассчитывать на собственную подушку финансовой безопасности? Привычка бежать за бюджетной помощью - не панацея: подход должен быть гибким - об этом уже не раз говорил глава государства.

Национальная безопасность

Что касается национальной безопасности, сегодня новый этап стабилизации ситуации в стране. Выстояв во время попытки цветной революции, теперь надо не только сохранить спокойствие, но и работать на перспективу, используя самые современные технологии.

Встреча Президента с руководством правительства

Сегодня на повестке и другие вопросы, в частности, корректировки некоторых полномочий правительства. Все подробности - в следующих выпусках.





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