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Беларусь и Россия практически полностью согласовали пакет интеграционных документов

17.08.2021 13:19 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия практически полностью согласовали пакет интеграционных документов. Об этом сегодня на совещании у главы государства заявил первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже почти три года по инициативе наших российских партнеров мы реализуем подходы по углублению интеграции в рамках выполнения договора о создании Союзного государства. После заморозки этой тематики зимой 2019 года переговоры были возобновлены летом 2020-го. В процессе переговоров довольно скоро выявилось ядро интересов с каждой стороны. Для россиян это вопросы налогового и таможенного регулирования, то есть прозрачности, прослеживаемости товаров по их территории. Для нас - условия сотрудничества в энергетике и доступ на российский рынок. Во всем пакете экономических интеграционных договоренностей главная сложность в наших переговорных вопросах заключалась во взаимоувязывании этих встречных интересов", - рассказал Николай Снопков.

По его словам, в результате стороны вышли на практически полностью согласованный пакет интеграционных документов, включающий основные направления и 28 отраслевых союзных программ, а также проекты решений союзного Совмина и Высшего Госсовета Союзного государства об их одобрении.

/Будет дополнено/.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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После заморозки этой тематики зимой 2019 года переговоры были возобновлены летом 2020-го.
 
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