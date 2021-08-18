Источник материала: БелТА

пресс-службе белорусского лидера. 18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили вбелорусского лидера.





"Вас знают как убежденного сторонника развития отношений союзничества и стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, углубления интеграционных процессов", - говорится в поздравлении.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко поздравил госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева с днем рождения Глава государства выразил уверенность, что деятельность Дмитрия Мезенцева будет и в дальнейшем способствовать единению братских народов Беларуси и России,...

Глава государства выразил уверенность, что деятельность Дмитрия Мезенцева будет и в дальнейшем способствовать единению братских народов Беларуси и России, укреплению взаимовыгодных белорусско-российских связей, поддержанию конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней повестки дня.-0-