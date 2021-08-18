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Лукашенко поздравил госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева с днем рождения 

18.08.2021 11:35 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Вас знают как убежденного сторонника развития отношений союзничества и стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, углубления интеграционных процессов", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что деятельность Дмитрия Мезенцева будет и в дальнейшем способствовать единению братских народов Беларуси и России, укреплению взаимовыгодных белорусско-российских связей, поддержанию конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней повестки дня.-0- 
 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства выразил уверенность, что деятельность Дмитрия Мезенцева будет и в дальнейшем способствовать единению братских народов Беларуси и России,...
 
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