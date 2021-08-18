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Проект изменений в Конституцию будет внесен Президенту в течение недели - Миклашевич
18.08.2021 12:01 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект изменений в Конституцию будет внесен Президенту в течение недели. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Конституционного суда, председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.
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Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Конституционного суда, председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич.
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