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Проект изменений в Конституцию будет внесен Президенту в течение недели - Миклашевич

18.08.2021 12:01 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект изменений в Конституцию будет внесен Президенту в течение недели. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Конституционного суда, председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Конституционного суда, председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич.
 
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