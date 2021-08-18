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Миклашевич: порядок формирования ВНС обсудят на заседании Конституционной комиссии с участием Президента

18.08.2021 12:53 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок формирования Всебелорусского народного собрания обсудят на заседании Конституционной комиссии с участием Президента. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Конституционного суда, председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Порядок формирования (ВНС. - Прим. БЕЛТА) необходимо очень взвешенно и тщательно продумать, поскольку этому органу будут придаваться очень значимые конституционно-властные полномочия. Поэтому сегодня шла широкая дискуссия - оставить прежний порядок формирования Всебелорусского народного собрания, также предлагались другие варианты. Окончательный вариант еще не определен. Как раз разные точки зрения будут высказаны на заседании Конституционной комиссии с участием главы государства", - сказал Петр Миклашевич.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Порядок формирования (ВНС. - Прим. БЕЛТА) необходимо очень взвешенно и тщательно продумать, поскольку этому органу будут придаваться очень значимые...
 
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