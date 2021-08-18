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Проект обновленной Конституции представят Лукашенко в течение недели
18.08.2021 14:09 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
О внесении на рассмотрение Александру Лукашенко проекта изменений в Конституцию сообщил глава Конституционного суда и Конституционной комиссии Петр Миклашевич 18 августа.
По его словам, решение направить предложения Лукашенко принято сегодня на заседании. Миклашевич отметил, что было проведено два заседания комиссии и пять заседаний редакционной группы, которая детально рассмотрела все замечания.
Конституционная комиссия предлагает изменить 53 статьи, вести 14 новых статей и 2 исключить. Планируется обсудить на заседании Конституционной комиссии с участием Лукашенко порядок формирования Всебелорусского народного собрания.
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О внесении на рассмотрение Александру Лукашенко проекта изменений в Конституцию сообщил глава Конституционного суда и Конституционной комиссии Петр Миклашевич...
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