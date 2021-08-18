Проект обновленной Конституции представят Лукашенко в течение недели

О внесении на рассмотрение Александру Лукашенко проекта изменений в Конституцию сообщил глава Конституционного суда и Конституционной комиссии Петр Миклашевич 18 августа.

По его словам, решение направить предложения Лукашенко принято сегодня на заседании. Миклашевич отметил, что было проведено два заседания комиссии и пять заседаний редакционной группы, которая детально рассмотрела все замечания.

Конституционная комиссия предлагает изменить 53 статьи, вести 14 новых статей и 2 исключить. Планируется обсудить на заседании Конституционной комиссии с участием Лукашенко порядок формирования Всебелорусского народного собрания.

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Напомним, проект обновленной Конституции Беларуси опубликован 16 июля.

Лукашенко заявлял , что проект новой Конституции может быть готов к концу 2021 года, а его судьба будет зависеть от мнения белорусов. 15 марта начала работать конституционная комиссия, которая была сформирована из людей, «обладающих активной гражданской позицией», со знанием запросов общества, с заслугами, «признанными народом».

Ранее сообщалось , что комиссия предлагала ограничить законодательную функцию президента в сфере издания им декретов, имеющих силу закона.

В итоге проект новой Конституции планируют вынести на всенародное обсуждение.