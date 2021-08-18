Источник материала: БелТА





"В настоящее время зафиксировано 9 обращений к нам. Это обращения и из Минска, и из Кабула помочь белорусским гражданам, афганским гражданам с видом на жительство в Беларуси или членам смешанных семей. Знаете, мы здесь не делим людей. Если к нам обратились за помощью, мы постараемся помочь. Мы уже связались со всеми теми, кто к нам обратился. Проговорили возможные варианты такой помощи. Это сейчас непросто сделать. Но тем не менее, как и в прошлом году, когда была ситуация с пандемией, мы помогли всем. Пусть это будет не сразу. Но это обязательно будет", - отметил Олег Иванов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусским дипломатам поступило 9 обращений с просьбой помочь покинуть Афганистан В связи с тем, что в Афганистане нет белорусского посольства, в случае необходимости граждане могут обращаться за помощью в диппредставительство Беларуси в...