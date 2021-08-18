Литва направила Минску ноту протеста из-за нарушивших границу пограничников

Внешнеполитическое ведомство Литвы направило Беларуси дипломатическую ноту, где выразило решительный протест из-за неоднократного нарушения государственной границы.

Об этом сообщил в среду министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

«Мы информировали Беларусь, что происшествие зафиксировано, оно вызывает глубокую озабоченность, так как мы считаем это еще одной провокацией, повышением температуры в и так уже достаточно напряженной ситуации», - сказал журналистам Ландсбергис.

17 августа сообщалось, что 12 белорусских силовиков в экипировке для подавления массовых беспорядков пытались вытолкнуть на территорию Литвы группу из 35 мигрантов. И тем самым незаконно пересекли литовскую границу.

МИД Литвы потребовал как можно скорее принять необходимые меры для того, чтобы подобные действия не повторялись.

Литовские власти подчеркнули, что данный факт следует рассматривать «как дерзкую провокацию и грубое нарушение положений литовско-белорусского соглашения о правовом режиме государственной границы».

Глава литовского МИД отметил, что проинформировал об инциденте и партнеров по НАТО и ЕС.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что «зафиксированный вчера литовскими пограничниками инцидент еще раз доказывает, что режим Беларуси занимается переброской нелегальных мигрантов через внешнюю границу ЕС, нарушая таким образом все имеющиеся международные нормы».