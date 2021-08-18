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Беларусь, Россия и Казахстан подпишут меморандум о содействии развитию транзитного потенциала в ЕАЭС

18.08.2021 19:19 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы железных дорог Беларуси, России и Казахстана подпишут меморандум о содействии устойчивому развитию транзитного потенциала и экологической безопасности ж/д транспорта государств - членов Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Делегация БЖД во главе с начальником Белорусской железной дороги Владимиром Морозовым примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет 19-20 августа в Чолпон-Ате (Кыргызстан). Во время мероприятия планируется подписание меморандума.

Его положения направлены на развитие транспортно-логистической системы ЕАЭС, увеличение доли железных дорог государств - членов союза на глобальном рынке транспортно-логистических услуг, развитие евразийского интеграционного процесса и укрепление экономических связей между тремя странами. Также большое внимание уделено повышению конкурентоспособности контейнерных перевозок по евразийским транзитным ж/д маршрутам, в том числе в сообщении Китай - Европа - Китай, благодаря эффективному функционированию Объединенной транспортно-логистической компании (АО "ОТЛК ЕРА").

В пресс-центре отметили: ОТЛК ЕРА является важным интеграционным проектом в сфере железнодорожного транспорта в ЕАЭС. Главная цель компании - стабильный рост перевозок организованными контейнерными поездами между Китаем и Европой транзитом по железным дорогам Беларуси, России и Казахстана. По итогам 2020 года в ОТЛК ЕРА более чем в 11 раз увеличены перевозки грузов железнодорожным транспортом в сообщении Китай - Европа - Китай по сравнению с 2015 годом - с 47,6 тыс. до 546,9 тыс. контейнеров в ДФЭ (в двадцатифутовом эквиваленте).

Также в Кыргызстане запланированы встречи начальника БЖД с руководителями железных дорог России, Казахстана и Кыргызстана по вопросам двустороннего сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Делегация БЖД во главе с начальником Белорусской железной дороги Владимиром Морозовым примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета,...
 
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