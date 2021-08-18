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Министр экономики Червяков награжден медалью "За трудовые заслуги"

18.08.2021 19:25 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр экономики Беларуси и ряд руководящих работников экономического блока награждены медалью "За трудовые заслуги". Соответствующий указ №311 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

За многолетний плодотворный труд в органах государственного управления, безупречное выполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Беларуси медали удостоены министр экономики Александр Червяков, первый заместитель начальника главного экономического управления Администрации Президента Роман Бродов, заместитель начальника управления экономики социальной сферы - начальник отдела уровня жизни населения Министерства экономики Светлана Лазука, начальник главного экономического управления Аппарата Совета Министров Сергей Суровец.

Александр Лукашенко также подписал распоряжение об объявлении Благодарности Президента Беларуси. За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Беларуси она объявлена начальнику главного управления регионального развития и имущественных отношений Министерства экономики Татьяне Андреевой, первому заместителю директора по научной работе Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Людмиле Боровик и заместителю начальника главного управления макроэкономического анализа и прогнозирования - начальнику управления прогнозов и программ Министерства экономики Елене Костюкович.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Министр экономики Беларуси и ряд руководящих работников экономического блока награждены медалью "За трудовые заслуги". Соответствующий указ №311 подписал...
 
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