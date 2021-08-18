|
Литва: обнаружена площадка для съемок историй с "избиениями нелегалов"
19.08.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Литва нашла на границе специальную площадку, где белорусские пограничники снимают «эпизоды, как литовцы избивают нелегалов».
Об этом в комментарии Delfi
Информация от литовских пограничников
На видео, снятом на камеру на литовской стороне, показана группа людей, идущих со стороны Беларуси в Литву. Они останавливаются за литовским погранзнаком, а им навстречу идут пограничники, тогда нарушители разворачиваются и возвращаются на белорусскую территорию.
На записи литовских пограничников также видно, как группа нарушителей границы останавливается возле людей в военной форме, шлемах и со щитами. Один из них снимает все на камеру.
«После съемок и актеры, и режиссеры прячутся в темноте белорусского леса», - отмечает пресс-служба литовских пограничников.
По словам Билатайте, белорусская сторона делает снимки с дезинформацией, чтобы вводить в заблуждение международные организации.
Что говорят в ГПК
В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что Литва, обвиняя белорусских пограничников в попытке провокации, не предоставляет объективных свидетельств. По их мнению, обвинения не обоснованы и предпринята попытка провокации «с целью искусственного создания информационного резонанса».
«В действительности 17 августа белорусский пограничный наряд выявил факт попытки принуждения мигрантов незаконно перейти на территорию Беларуси», - говорится в сообщении ГПК.
Там утверждают, что «на сопредельной территории насильственные действия в отношении беженцев совершали вооруженные люди в военной форме». Но, когда белорусские пограничники перекрыли им движение, «литовские силовики отказались от своих намерений».
Напомним, 18 августа МИД Литвы
На протяжении всего лета на белорусско-литовской границе наблюдается большое количество мигрантов с белорусской территории в Литву. Число нелегалов в нынешнем году десятки раз превысило данный показатель только за нынешних полгода. Из-за резкого наплыва нелегальных мигрантов, идущих со стороны Беларуси, в июле Литва
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литва нашла на границе специальную площадку, где белорусские пограничники снимают «эпизоды, как литовцы избивают нелегалов».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)