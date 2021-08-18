Литва нашла на границе специальную площадку, где белорусские пограничники снимают «эпизоды, как литовцы избивают нелегалов».

Об этом в комментарии Delfi сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билатайте. Она сослалась на видео, опубликованное Службой охраны госграницы Литвы.

Информация от литовских пограничников

На видео, снятом на камеру на литовской стороне, показана группа людей, идущих со стороны Беларуси в Литву. Они останавливаются за литовским погранзнаком, а им навстречу идут пограничники, тогда нарушители разворачиваются и возвращаются на белорусскую территорию.

На записи литовских пограничников также видно, как группа нарушителей границы останавливается возле людей в военной форме, шлемах и со щитами. Один из них снимает все на камеру.

«После съемок и актеры, и режиссеры прячутся в темноте белорусского леса», - отмечает пресс-служба литовских пограничников.

По словам Билатайте, белорусская сторона делает снимки с дезинформацией, чтобы вводить в заблуждение международные организации.

Что говорят в ГПК

В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что Литва, обвиняя белорусских пограничников в попытке провокации, не предоставляет объективных свидетельств. По их мнению, обвинения не обоснованы и предпринята попытка провокации «с целью искусственного создания информационного резонанса».

«В действительности 17 августа белорусский пограничный наряд выявил факт попытки принуждения мигрантов незаконно перейти на территорию Беларуси», - говорится в сообщении ГПК.

Там утверждают, что «на сопредельной территории насильственные действия в отношении беженцев совершали вооруженные люди в военной форме». Но, когда белорусские пограничники перекрыли им движение, «литовские силовики отказались от своих намерений».

Напомним, 18 августа МИД Литвы направил Беларуси дипломатическую ноту, где выражает решительный протест из-за неоднократного нарушения государственной границы.