ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Защиту финрынка и борьбу с зарплатами в конвертах обсудят сегодня на встрече у Лукашенко

19.08.2021 10:27 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защиту финансового рынка и борьбу с зарплатами в конвертах обсудят сегодня на встрече у Президента Беларуси Александра Лукашенко во Дворце Независимости. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

"Защита финансового рынка. Комфортные условия для плательщиков и борьба с зарплатами в конвертах. Сегодня во дворце - министр по налогам и сборам и глава КГК", - сообщает ресурс.

 /Будет дополнено/.-0-
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого". "Защита финансового рынка. Комфортные условия для плательщиков и борьба с зарплатами в конвертах. Сегодня во дворце -...
 
Новости дня
Новости политики
 
Заседание Евразийского межправительственного совета откроется сегодня в Кыргызстане - Беларусь представит Р. Головченко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by