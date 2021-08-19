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Защиту финрынка и борьбу с зарплатами в конвертах обсудят сегодня на встрече у Лукашенко
19.08.2021 10:27 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защиту финансового рынка и борьбу с зарплатами в конвертах обсудят сегодня на встрече у Президента Беларуси Александра Лукашенко во Дворце Независимости. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.
"Защита финансового рынка. Комфортные условия для плательщиков и борьба с зарплатами в конвертах. Сегодня во дворце - министр по налогам и сборам и глава КГК", - сообщает ресурс.
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Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого". "Защита финансового рынка. Комфортные условия для плательщиков и борьба с зарплатами в конвертах. Сегодня во дворце -...
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