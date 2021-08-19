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Заседание Евразийского межправительственного совета откроется сегодня в Кыргызстане - Беларусь представит Р. Головченко
19.08.2021 10:33 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Заседание Евразийского межправительственного совета откроется сегодня в Кыргызстане. Оно пройдет в очном формате. Беларусь на переговорах представит премьер-министр Роман Головченко. Главы правительств ЕАЭС рассмотрят вопросы страховой поддержки взаимной и внешней торговли, сближения нетарифных мер и вывозных таможенных пошлин. В центре внимания и дорожная карта по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции. Запланированы также двухсторонние встречи глав правительств.
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Заседание Евразийского межправительственного совета откроется сегодня в Кыргызстане - Беларусь представит Р. Головченко
Заседание Евразийского межправительственного совета откроется сегодня в Кыргызстане. Оно пройдет в очном формате. Беларусь на переговорах представит...
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