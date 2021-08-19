ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Заседание Евразийского межправительственного совета откроется сегодня в Кыргызстане - Беларусь представит Р. Головченко

19.08.2021 10:33 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Заседание Евразийского межправительственного совета откроется сегодня в Кыргызстане. Оно пройдет в очном формате. Беларусь на переговорах представит премьер-министр Роман Головченко. Главы правительств ЕАЭС рассмотрят вопросы страховой поддержки взаимной и внешней торговли, сближения  нетарифных мер и вывозных таможенных пошлин. В центре внимания и дорожная карта по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции. Запланированы также двухсторонние встречи глав правительств.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заседание Евразийского межправительственного совета откроется сегодня в Кыргызстане. Оно пройдет в очном формате. Беларусь на переговорах представит...
 
Новости дня
Новости политики
 
Литва: обнаружена площадка для съемок историй с "избиениями нелегалов"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by