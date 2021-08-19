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Лукашенко: бюджет Беларуси складывается даже лучше, чем мы думали, и лучше, чем могло быть

19.08.2021 11:05 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и председателем Комитета государственного контроля Василием Герасимовым отметил, что текущий бюджет в Беларуси складывается лучше, чем того ожидали, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я пригласил вас для того, чтобы затронуть вопросы, которые находятся в сфере вашей деятельности. Многие начнут говорить, что у нас в бюджете денег не хватает, поэтому мы про налоги заговорили. Это обычные заявления наших "свядомых" протестунов. Абсолютно нет. Как раз удивительно, но бюджет складывается лучше даже, чем мы думали, и лучше, чем могло быть", - заявил белорусский лидер.

"Но это не значит, что мы должны уйти от фундаментальных вопросов, о которых мы говорили. Уплата налогов - это дело святое", - добавил глава государства.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"Многие начнут говорить, что у нас в бюджете денег не хватает, поэтому мы про налоги заговорили. Это обычные заявления наших "свядомых" протестунов. Абсолютно нет....
 
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