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Лукашенко: политика и бизнес - это вещи разные
19.08.2021 11:21 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерегает бизнесменов от попыток прикрыть уходом в политику те или иные махинации и нарушения закона. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
"Сегодня я хотел бы поднять этот вопрос. Мы в последнее время, исходя из уроков прошлого года, увидели, кто есть кто, и жестко и принципиально начали требовать уплаты налогов и нормального поведения просто бизнесменов. Я не имею в виду, что бизнесмен - это бесправный человек и не имеет права на собственное мнение. Абсолютно нет. Но всегда подчеркивал и, думаю, что умные бизнесмены меня услышали, что политика и бизнес - это вещи разные", - заявил глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что все в законах не пропишешь, и законы есть разные, будь то в политике или бизнесе. "Любой бизнесмен, который хочет заниматься политикой, должен строго следовать закону. Политики и бизнесмены должны соблюдать законы. Но если ты проворовался, как у нас это частенько бывает (и примеры знаем), и поперся потом в политику, чтобы прикрыть это все, и если вдруг что, то обвинить власть, что, вот, знаете, я честный бизнесмен, пошел в политику и поэтому меня зажали тут? Некоторые сидельцы сегодня там находящиеся (в местах заключения. - Прим. БЕЛТА) так себя и вели. Вот это будет пресекаться однозначно. И не надо на власть обижаться", - подчеркнул Президент.
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