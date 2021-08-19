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А. Лукашенко: Уплата налогов - это дело святое
19.08.2021 12:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Уплата налогов - это дело святое. Данный тезис Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул сегодня на встрече с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и председателем Комитета государственного контроля Василием Герасимовым,
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Уплата налогов - это дело святое. Данный тезис Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул сегодня на встрече с министром по налогам и сборам Сергеем...
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