А. Лукашенко: Уплата налогов - это дело святое

Источник материала: БT

Уплата налогов - это дело святое. Данный тезис Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул сегодня на встрече с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и председателем Комитета государственного контроля Василием Герасимовым, сообщает БЕЛТА.



Уплата налогов - это дело святое. Я очень часто приводил примеры других государств, где ответственность за нарушения налогового законодательства самая страшная. В так называемых демократических странах - США и других. Преступление номер один - это неуплата налогов. Может быть, поэтому они богатые государства. Потому что там каждый человек, любой человек не думает даже о том, чтобы как-то не уплатить налоги или обойти налоговое законодательство. Вперед заплатит, чтобы к нему не было претензий, - заявил глава государства.