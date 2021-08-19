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А. Лукашенко: Преступление номер один - это неуплата налогов
19.08.2021 12:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Я очень часто приводил примеры других государств, где ответственность за нарушения налогового...
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