Президент Беларуси проводит совещание с министром по налогам и сборам и главой КГК

Источник материала: БT

О чем идет речь в Первом кабинете страны:

уплата налогов и усовершенствование налогового законодательства

"в политику с чистыми руками" - посыл бизнесменам, которые видят себя во власти

"ни один волос не упадет с тех, кто работает честно" - это тоже обращено бизнесу

с зарплатами в конвертах бороться будут жестко

Александр Лукашенко отметил, что текущий бюджет в Беларуси складывается лучше, чем того ожидали.

Я пригласил вас для того, чтобы затронуть вопросы, которые находятся в сфере вашей деятельности. Многие начнут говорить, что у нас в бюджете денег не хватает, поэтому мы про налоги заговорили. Это обычные заявления наших "свядомых" протестунов. Абсолютно нет. Как раз удивительно, но бюджет складывается лучше даже, чем мы думали, и лучше, чем могло быть. Но это не значит, что мы должны уйти от фундаментальных вопросов, о которых мы говорили. Уплата налогов - это дело святое.