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Президент Беларуси проводит совещание с министром по налогам и сборам и главой КГК
19.08.2021 12:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
О чем идет речь в Первом кабинете страны:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я пригласил вас для того, чтобы затронуть вопросы, которые находятся в сфере вашей деятельности. Многие начнут говорить, что у нас в бюджете денег не хватает, поэтому мы про налоги заговорили. Это обычные заявления наших "свядомых" протестунов. Абсолютно нет. Как раз удивительно, но бюджет складывается лучше даже, чем мы думали, и лучше, чем могло быть. Но это не значит, что мы должны уйти от фундаментальных вопросов, о которых мы говорили. Уплата налогов - это дело святое.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня проводит встречу с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и председателем Комитета государственного...
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