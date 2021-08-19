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Лукашенко рассказал, какой бизнес никому не нужен, и привел пример Китая

19.08.2021 12:37 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что бизнесмены должны достойно оплачивать труд работающих на них людей, а не думать лишь о том, как набить свои собственные карманы. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и председателем Комитета государственного контроля Василием Герасимовым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нельзя, чтобы ты набивал свои карманы, а люди вели полунищенское существование. Вы помните, в канун выборов я ставил жестко вопрос, что нам надо установить среднюю заработную плату, ниже которой нельзя, и вообще бизнесмены, частные структуры должны чуть-чуть выше, чем среднюю зарплату, платить. Это ой как не понравилось бизнесу: "Как это я отдам деньги?!". Так эти же люди на тебя работают, приносят тебе деньги. Это же не значит, что ты, грубо говоря, 10% им отдал, а 90% себе в карман положил. Такой бизнес никому не нужен", - заявил глава государства.

В этом плане он призвал обратить внимание на политику Китая. "Компартия Китая, Си Цзиньпин заявили о том, что богатые должны помочь бедным. Надо делиться: вы прилично заработали - помогите бедным. Должно быть общество среднего достатка. Недавно они объявили этот тезис - мудрые китайцы, богатейшая страна. А мы всегда проводили эту политику: если ты заработал, ну, поделись с теми, кто на тебя работает, и плати налоги", - сказал Александр Лукашенко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Компартия Китая, Си Цзиньпин заявили о том, что богатые должны помочь бедным. Надо делиться: вы прилично заработали - помогите бедным. Должно быть общество...
 
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