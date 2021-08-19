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Учрежден флаг органов пограничной службы

19.08.2021 13:07 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №313, которым учреждается флаг органов пограничной службы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Данное решение принято в целях сохранения и развития исторических традиций пограничных органов.

Флаг органов пограничной службы представляет собой прямоугольное полотнище зеленого цвета. От центра флага в его углы расходятся четыре темно-зеленых луча, каждый луч обрамляют красные полосы. В центре полотнища размещена эмблема Государственного пограничного комитета.

Согласно положению о флаге органов пограничной службы он будет размещаться на зданиях Государственного пограничного комитета, территориальных органов пограничной службы, органа пограничной службы специального назначения и организаций, которые обеспечивают выполнение задач, возложенных на органы пограничной службы, а также в пунктах пропуска через Государственную границу, на пограничных заставах, пограничных постах и в других подразделениях органов пограничной службы.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Данное решение принято в целях сохранения и развития исторических традиций пограничных органов.
 
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