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Головченко и Мишустин обсудили сотрудничество Беларуси и России
19.08.2021 15:05 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА19 августа, Чолпон-Ата /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко провел рабочую встречу с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает корреспондент БЕЛТА.
Главы правительств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Встреча состоялась на полях Евразийского межправительственного совета, который проходит 19-20 августа в Чолпон-Ате (Кыргызстан).-0-
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Главы правительств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
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