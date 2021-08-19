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Взаимодействие Беларуси и Китая в международных организациях обсудили на встрече в МИД Беларуси

19.08.2021 16:13 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель Министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 19 августа встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Се Сяоюном. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи обсуждены вопросы взаимодействия Беларуси и Китая в международных организациях, а также актуальная проблематика двустороннего сотрудничества", - рассказали в МИД.

Как отмечается на сайте посольства Беларуси в Китае, развитие отношений с Китаем - стратегическое направление внешней политики Республики Беларусь. Между сторонами созданы механизмы регулярных обменов визитами на высшем и высоком уровнях, ведется активный межпарламентский диалог, осуществляется сотрудничество по линии международный отдел ЦК КПК - Администрация Президента Республики Беларусь, функционирует Белорусско-китайский межправительственный комитет по сотрудничеству, динамично развиваются межведомственные и межрегиональные белорусско-китайские контакты. Страны успешно сотрудничают в международных организациях, оказывая взаимную поддержку по принципиальным вопросам.-0-


 
Теги: Минск
 
 
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"В ходе встречи обсуждены вопросы взаимодействия Беларуси и Китая в международных организациях, а также актуальная проблематика двустороннего сотрудничества", -...
 
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