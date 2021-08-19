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Посол Беларуси вручил копии верительных грамот в Министерстве иностранных дел Кубы
19.08.2021 17:27 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Куба Валерий Барановский 18 августа встретился с заместителем министра иностранных дел этой страны Анайянси Родригесом Камехо и вручил копии верительных грамот. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Гаване.
"Стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-кубинских отношений. Они отметили обоюдную заинтересованность в расширении политического, торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия между Беларусью и Кубой", - говорится в сообщении белорусской дипломатической миссии.
Кроме того, на встрече были рассмотрены вопросы активизации работы по ключевым направлениям сотрудничества.
В посольстве также подчеркнули, что обсуждены возможности организации визитов и совместных мероприятий в условиях пандемии.-0-
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Куба Валерий Барановский 18 августа встретился с заместителем министра иностранных дел этой...
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